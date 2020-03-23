"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести Година

Уругвайский защитник миланского "Интера" Диего Годин может стать игроком "Манчестер Юнайтед".

Фото: Global Look Press

Как сообщает The Mirror, руководство "красных дьяволом" планирует в летнее трансферное окно усилить оборону Диего Годином из миланского "Интера".



Годин стал игроком "Интера" летом 2019-го года, перейдя из мадридского "Атлетико" на правах свободного агента. Уругвайский защитник не имеет стабильного места в основном составе. Главный тренер миланского клуба Антонио Конте предпочитает выпускать в старте молодого защитника Алессандро Бастони. Таким образом, "Интер" готов расстаться с 34-летним уругвайцем.



"МЮ" ранее уже предпринимал попытки заполучить Година. В трансфере заинтересован лично главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер.



В сезоне 2019/2020 Годин принял участие в 16-ти матчах Серии А в составе "Интера".