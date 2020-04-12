Ходжсон: все единогласно выступают за то, чтобы доиграть АПЛ

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон выступает за возобновление чемпионата Англии.

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— Все единогласно выступают за то, чтобы доиграть сезон. Мы не хотим искусственных методов определения тех, кто станет чемпионом, получит место в Лиге чемпионов, вылетит из Премьер-лиги и получит туда путевку, — цитирует специалиста пресс-служба клуба.



"Кристал Пэлас" после 29 туров занимает 11 место в турнирной таблицы с 39 очками.



Чемпионат Англии был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса в мире. В Великобритании подтверждено 84 279 случаев заражения. 10 612 человек умерло.