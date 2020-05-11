Источник назвал миллионные потери клубов АПЛ, даже если сезон будет возобновлен

Тhe Guardian сообщил о финансовых потерях клубов АПЛ, которые они понесут даже в том случае, если сезон будет доигран

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По версии источника, при доигровке сезона клубам придётся вернуть телевещателям от 342 до 400 млн евро.



Если чемпионат и вовсе не будет доигран, то казна клубов опустеет на 900 млн евро.



Напомним, приостановка чемпионата Англии связана с пандемией коронавируса. Сообщалось, что он может возобновится 1 июня.