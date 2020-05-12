Исполнительный директор PFA: футболисты не хотят быть подопытными кроликами

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор прокомментировал возобновление АПЛ на фоне пандемии COVID-19.

Фото: Football.ua

- Это непросто, когда сначала нам говорили оставаться дома больше шести недель, а потом резко началось ослабление ограничений. Футболисты не хотят быть подопытными кроликами, и это можно применить ко всем в профессиональном спорте. Речь о балансе между безопасностью и попыткой максимально быстро вернуться к нормальной жизни, - цитирует Тэйлора Sky Sports.



Как сообщалось ранее, чемпионат Англии близок к возвращению после паузы из-за коронавируса. Вторым шагом правительства Великобритании по сокращению ограничительных мер является разрешение культурных и спортивных мероприятий без зрителей, но с возможностью трансляции на ТВ.



Также известно, что 14 мая начнется тестирование футболистов на коронавирус. Для этого лига заключила контракт с компанией из Гонконга на сумму 4 млн фунтов стерлингов. Подчеркивается, что результаты тестов будут готовы в течение суток.



Отметим, что на территории Великобритании на данный момент зафиксировано более 226 тысяч заражений коронавирусом. В мире число подтвержденных заболеваний преодолело отметку в 4,3 млн.



На момент приостановки сезона в чемпионате Англии было сыграно 29 неполных туров. Лидером таблицы является "Ливерпуль" с 82 очками после 29 матчей.