У вратаря "Борнмута" выявили коронавирус

Голкипер "Борнмута" Арон Ремсдейл заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам футболист.



"В последние несколько дней пытался понять, как я мог заразиться. На прошлой неделе занимался обычными делами, например ходил в супермаркет, ездил на заправку. Был предельно осторожен. Сейчас я шокирован. Видимо, заразился, когда ходил по магазинам. Чувствую себя хорошо, нет никаких симптомов", - цитирует Ремсдейла The Sun.



Вратарь в нынешнем сезоне АПЛ провел 28 матчей, в которых пропустил 44 гола.