"Ливерпуль" продолжает вести переговоры с Вернером

Форвард "Лейпцига" Тимо Вернер по-прежнему интересует "Ливерпуль".



Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, переговоры с игроком находятся в продвинутой стадии. С игроком будет подписан на пять лет, а зарплата Вернера составит 10 миллионов евро в год. Отмечается, что соглашение будет заключено в ближайшее время.



В нынешнем сезоне Вернер провел 39 матчей во всех турнирах и забил 30 голов. Также на его счету 12 голевых передач.