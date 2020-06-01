В сети появилось изображение новой формы "Тоттенхэма" (фото)

Стало известно, как будет выглядеть домашняя экипировка лондонского клуба на следующий сезон.Фотографии выложил на своём сайте портал FootyHeadlines.Отметим, что комплект выполнен в традиционных цветах "шпор" с жёлтыми вставками.После 29-ти неполных туров "Тоттенхэм" занимает восьмую строчку АПЛ.