"Интер" продолжает интересоваться Ляказеттом

"Интер" не оставляет попыток заполучить нападающего "Арсенала" Александра Ляказетта.



Как сообщает El Mundo Deportivo, итальянский клуб предпримет еще одну попытку приобрести футболиста, несмотря на то, что ранее игрок отверг предложение "Интера".



Также отмечается, что "Интер" охладил интерес к нападающему "ПСЖ" Эдинсону Кавани и форварду "Лейпцига" Тимо Вернеру.



Ляказетт в нынешнем сезоне АПЛ забил 7 голов в 20 матчах.