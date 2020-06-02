Свернуть все/Развернуть все

"Интер" продолжает интересоваться Ляказеттом

"Интер" не оставляет попыток заполучить нападающего "Арсенала" Александра Ляказетта.

Как сообщает El Mundo Deportivo, итальянский клуб предпримет еще одну попытку приобрести футболиста, несмотря на то, что ранее игрок отверг предложение "Интера".

Также отмечается, что "Интер" охладил интерес к нападающему "ПСЖ" Эдинсону Кавани и форварду "Лейпцига" Тимо Вернеру.

Ляказетт в нынешнем сезоне АПЛ забил 7 голов в 20 матчах.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ляказетт Интер Арсенал Зарубежные трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Защитник "Авангарда" Ковалев близок к переходу в "Ростов"
Сестра Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет 1
Нигматуллин: сохранит ли "Локо" второе место? Скорее потеряет. В чудо с Николичем верю меньше
Нигматуллин: социальную дистанцию при десяти процентах заполняемости соблюдать можно
"Челси" предложил увеличить количество замен в матчах АПЛ до девяти
"Оренбург" сливается в ФНЛ? Расстались с Деспотом, сменили тренера, игроки против сокращений зарплат и разбегаются
На матчах РПЛ можно будет присутствовать только в масках и перчатках
Чемпионат России возобновится 19 июня 4
"Чемпионат": "Оренбург" предлагал Деспотовичу доиграть нынешний сезон бесплатно
Футболисты "Оренбурга" отказываются идти на понижение зарплаты на 30% 2
Вернер может стать игроком "Челси"
Офис РФС частично возобновил работу с 1 июня
Тесты семи футболистов львовских "Карпат" на коронавирус дали положительный результат
Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский "Арсенал" 2
Старый газон с уфимского стадиона “Нефтяник” порежут на части и будут дарить в качестве сувениров 3
"Интер" продолжает интересоваться Ляказеттом
"Шальке" не стал выкупать Тодибо у "Барселоны"
Бывший начальник ЦСКА будет работать в "Велесе" 1
Переход Модрича в "Милан" этим летом может не состояться
Ди Мария страдает от бессонницы и депрессии. Возможно, из-за досрочно завершённого сезона
"Уфа" прошла третье тестирование на COVID-19
Пять игроков "Барселоны" переболели коронавирусом
Селюк - о "продавце обоев" Лосюке из "Локо": он воровал у своей же компании. Там переводчик, тут – агроном 1
"Пять лет в браке". Газинский поздравил жену с годовщиной
Гаджиев: Семак обязательно будет прогрессировать как тренер 3
Жена Погребняка: звонили из больницы, ответила, что больше открывать не буду 2
"Страна отработала эту ситуацию на хорошую оценку". Черчесов - о коронавирусе 9
Агент Варга: еще до назначения Манчини на пост тренера "Зенита" я рекомендовал поставить туда Семака 1
Покинувший "Спартак" Дьяков заявил, что не собирается завершать карьеру
"Москаль, иду тебя уничтожать". Алиев вызвал комментатора Андронова на бой 10
Все новости