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Павлюченко - о Кейне: он был никакой, ноль. Ни отдать, ни принять

Экс-форвард "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко выразил мнение об игре своего бывшего одноклубника Гарри Кейна.
Фото: Reuters
- Он был никакой, ноль. Гарри играл во второй команде. Я на него смотрел и думал: "Как ты вообще можешь в футбол играть?" Ни отдать, ни принять, какой-то медленный, неповоротливый. А вот видите, как прибавил человек, - сказал Павлюченко в интервью Instagram аккаунта Okko Sport.

В текущем сезоне Гарри Кейн вышел на поле в 25 матчах за "шпор", оформил 17 мячей и отдал 2 голевые передачи. За все время выступлений он забил 179 голов. Его контракт с лондонцами истекает летом 2024 года. За основную команду "Тоттенхэма" он выступает с 2011 года.

Роман Павлюченко был в лондонском клубе с 2008 по 2012. За 111 игр в составе "шпор" он отличился 42 раза.


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Теги: Павлюченко Кейн Тоттенхэм АПЛ
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