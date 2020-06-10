"Ньюкасл" ведет переговоры с "Барселоной" о трансфере Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии.



Как сообщает France Football, "Ньюкасл" начал переговоры с каталонским клубом о трансфере игрока.



Напомним, что нынешний сезон бразилец проводит в "Баварии" на правах аренды.



Ранее сообщалось, что у "Ньюкасла" появятся новые владельца из Саудовской Аравии, который намерены вложить в клуб большие средства.



В нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в 32 матчах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.