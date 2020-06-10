Свернуть все/Развернуть все

"Ньюкасл" ведет переговоры с "Барселоной" о трансфере Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает France Football, "Ньюкасл" начал переговоры с каталонским клубом о трансфере игрока.

Напомним, что нынешний сезон бразилец проводит в "Баварии" на правах аренды.

Ранее сообщалось, что у "Ньюкасла" появятся новые владельца из Саудовской Аравии, который намерены вложить в клуб большие средства.

В нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в 32 матчах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ньюкасл Барселона Коутиньо Зарубежные трансферы АПЛ Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Зенит" предложил Смольникову новый контракт по схеме "1+1"
Аленичев отреагировал на слова экс-спортивного директора "Енисея" о том, что тренер "любил прибухнуть"
Деспотович: в ЦСКА, видимо, посчитали, что тренер меня не хочет. Или руководство
"Домик ваш развалится". ЦСКА поздравил Гончаренко роликом, в котором Тедеско прячется от наставника армейцев (видео) 7
УЕФА составил план завершения Лиги чемпионов
В компании Германа Ткаченко отказались комментировать информацию о возможном трансфере Смолова в "Сельту"
Федерико Бернардески может пополнить состав "Манчестер Юнайтед"
Форвард "Торино" Белотти может стать одноклубником Головина
Семак - об Азмуне: если поступит предложение, которое всех устроит, то все стороны сядут за стол и обсудят
"Ньюкасл" ведет переговоры с "Барселоной" о трансфере Коутиньо
Арустамян: вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока 1
Девушка Роналду поделилась фотографией в откровенном платье
Семак: решение провести матч со "Спартаком" в Петербурге справедливое 4
Геркус: обмен "Нижний Новгород" - "Тамбов" - разумное и логичное решение 1
"Бавария" показала новую домашнюю форму (видео) 1
"Майнц" ответил фанату, который отказался от членства в клубе из-за большого количества темнокожих игроков 2
ЦСКА поздравил Гончаренко с днём рождения 1
Бывший спортивный директор "Енисея": Аленичев любил прибухнуть 6
"Идеалы права на мирный протест". MLS позволит игрокам стоять на колене во время исполнения гимна 6
"Сельта" и "Локомотив" ведут переговоры о выкупе Смолова 2
"Скоро увидимся". Крал - о возобновлении сезона
Спортивный директор "Тамбова": если при лицензировании будут проблемы, тогда переедем в Нижний Новгород 1
Ругался с Газзаевым, шантажировал Гинера, обещал выиграть Кубок УЕФА. Как Вагнер начинал в ЦСКА
"Мы планируем её выиграть". Директор академии "Чертаново" - о попадании в юношескую Лигу чемпионов 1
Меркулов: в "Урале" у меня была стабильность, но чтобы расти, мне нужно было сменить обстановку
Аленичев - о ситуации в "Локо": возможны провокации со стороны болельщиков, скандалы
"Спартак" интересуется бразильским форвардом за 15 млн евро 9
Товарищеская встреча "МЮ" была отменена за несколько минут до начала из-за коронавируса у одного из тренеров 1
"Приглашение Карреры было моей инициативой". Аленичев - о своём преемнике в "Спартаке" 1
Аленичев: Тил и Крал — провальные трансферы. Состав "Спартака" не позволяет быть в тройке 10
Все новости