Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии.
Как сообщает France Football, "Ньюкасл" начал переговоры с каталонским клубом о трансфере игрока.
Напомним, что нынешний сезон бразилец проводит в "Баварии" на правах аренды.
Ранее сообщалось, что у "Ньюкасла" появятся новые владельца из Саудовской Аравии, который намерены вложить в клуб большие средства.
В нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в 32 матчах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
"Ньюкасл" ведет переговоры с "Барселоной" о трансфере Коутиньо
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