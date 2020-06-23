Тренер "Вулвз" - о баннере "Жизни белых важны": я в недоумении

Рулевой "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал баннер над стадионом "Бернли".

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Напомним, по ходу первого тайма матча АПЛ "Бёрнли" - "Манчестер Сити" (0:5) над стадионом пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны". "Бернли" резко раскритиковал акцию и пообещал пожизненно запретить ее организаторам посещать матчи, назвав баннер "оскорбительным".



- Я в курсе ситуации, "Бёрнли" осудил этот баннер. Я подумал: "Люди вообще понимают суть движения Black Lives Matter?" Честно, я в недоумении. Ведь это не про расу, а про жизнь. Про взаимоуважение. Надеюсь, что следующие поколения поймут это, - приводит слова тренера ВВС.



После 30-ти туров "Вулвз" занимают шестое место в чемпионате Англии.