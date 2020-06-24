Болельщика "Бернли" уволили с работы из-за баннера "Жизни белых важны"

Болельщика "Бернли" Джейка Хеппла, который причастен к баннеру "Жизни белых важны", уволили с работы.

Фото: твиттер Mirror Football

Об этом сообщает The Sun. Компания Paradigm Precision, в которой работал болельщик, производит продукцию для газотурбинных двигателей. Руководители компании заявили, что "не терпят расизм в любых формах его проявления".



22 июня в рамках 30-го тура чемпионата Англии состоялся матч между "Манчестер Сити" и "Бернли". В первом тайме над стадионом пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны".



"Бернли" на своем официальном сайте сообщил, что осуждает инициаторов этого "оскорбительного баннера".