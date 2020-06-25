"Арсенал" в гостях обыграл "Саутгемптон" со счётом 2:0. По мячу забили Нкетия и Уиллок. "Арсенал" до этого потерпел два поражения подряд. Теперь лондонцы набрали 43 очка и поднялись на девятое место.
Тем временем "Бёрнли" с минимальным счётом обыграл "Уотфорд". Единственный мяч на 73-й минуте забил Родригес.
АПЛ. 31-й тур
"Саутгемптон" - "Арсенал" - 0:2 (0:1)
Голы: Нкетия, 20, Уилок, 87.
"Бёрнли" - "Уотфорд" - 1:0 (0:0)
Гол: Родригес, 73.
"Арсенал" прервал серию из двух поражений, победив "Саутгемптон"
В чемпионате Англии состоялись ещё два матча 31-го тура.
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