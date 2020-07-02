Гвардиола намерен провести перестройку в "Манчестер Сити", клуб интересуется Алабой и Кулибали

По информации СМИ, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намеревается провести серьёзное обновление состава.

Фото: BBC

Предполагается, что летом в клубе произойдут заметные перемены. Гвардиола хочет найти замены для покинувшего клуб Венсана Компани, Лероя Сане, который перейдёт в "Баварию", а также возрастных Давида Сильвы, Фернандиньо и Серхио Агуэро.



Гвардиола хочет приобрести у "Наполи" Калиду Кулибали, а у "Баварии" - Давида Алабу.



Источник: The Guardian