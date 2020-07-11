Зинченко и Отаменди могут быть обменены на Кулибали

"Манчестер Сити" планирует подписать защитника "Наполи" Калиду Кулибали и может включить в сделку двух своих игроков.

Фото: Football Italia

Чтобы снизить сумму трансфера за сенегальца, англичане могут обменять Александра Зинченко и Николаса Отаменди. "Наполи" контактировал с "Сити" по поводу этих игроков.



Кулибали оценивается в 56 миллионов евро, Зинченко в 24 млн, Отаменди - 14,5 млн. За защитником итальянского клуба следят также другие топ-команды Европы, в частности "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".



Источник: The Sun