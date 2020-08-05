"Манчестер Сити" может заработать на трансфере Санчо в "МЮ" 15 млн фунтов

"Манчестер Сити" в случае трансфера полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" может заработать 15 млн фунтов.

Фото: ФК "Боруссия"

При переходе англичанина из "Сити" в "Боруссию" "горожане" включили в сделку пункт, по которому английский клуб получит 15% от последующей продажи игрока.



Немецкий клуб требует за своего игрока 120 млн фунтов, однако "Манчестер Юнайтед" готов расстаться лишь со 100 млн фунтов, что также устраивает "Боруссию". В таком случае "Сити" заработает на данном трансфере 15 млн фунтов, сообщает The Times.



Напомним, что Санчо перебрался в "Боруссию" в 2017 году. За время, проведённое в немецкой команде, англичанин успел сыграть в 78 матчах и забил 30 голов.