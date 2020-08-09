Педро попрощался с "Челси"

Нападающий Педро выступил с прощальной речью в качестве игрока "Челси". Он покидает лондонский клуб на правах свободного агента.

Фото: ФК "Челси"

В заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба, Педро назвал пять проведенных в "Челси" лет замечательными, поблагодарил руководство, тренеров, партнеров и болельщиков.



"Спасибо за то, что стали для меня большой семьёй. Здесь я был очень счастлив, вы заставили меня почувствовать себя как дома", - сказал Педро.



Испанец заявил, что полностью доволен лондонским этапом своей карьеры. В следующем сезоне 33-летний нападающий будет выступать за "Рому".



Чемпион мира и Европы, Педро с "Челси" выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу Европы.