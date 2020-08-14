Защитника "Ливерпуля" Александер-Арнольда признали лучшим молодым игроком сезона в АПЛ

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признан лучшим молодым игроком минувшего розыгрыша АПЛ.



21-летний игрок в минувшем сезоне помог "Ливерпулю" впервые за 30 лет выиграть чемпионат Англии. Футболист принял участие во всех 38 матчах АПЛ, забил четыре мяча и установил рекорд с 13 результативными передачами. Он стал рекордсменом по количеству ассистов среди защитников.



Помимо Александер-Арнольда на приз претендовали Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед"), Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд (все - "Манчестер Юнайтед"), Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт (оба - "Челси").