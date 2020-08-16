31-летний футболист договорился о продлении соглашения с "пушкарями", сообщает журналист Николо Скира. Нынешний контракт габонского нападающего истекает в июне 2021 года. Сообщается, что по новому контракту зарплата футболиста составит более 250 000 фунтов в неделю без учёта бонусов.
Обамеянг перешёл в "Арсенал" из дортмундской "Боруссии" в 2018 году. За это время в составе лондонцев нападающий провёл 85 игр и забил 54 гола. Минувший сезон АПЛ "Арсенал" закончил на 8 строчке с 56 очками.
Источник: Обамеянг продлит контракт с "Арсеналом" до 2023 года
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг продлит контракт с лондонским клубом до 2023 года.
Фото: ФК "Арсенал"
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