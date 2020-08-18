В "Ливерпуле" зафиксирован случай заражения коронавирусом

В "Ливерпуле" выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией.

lfcstats.co.uk

Об этом информирует Mirror.



"Ливерпуль" в настоящее время находится в Австрии на учебном-тренировочном сборе. При этом издание не сообщает о том, кто именно заразился COVID-19: сотрудник клуба или футболист.



Ранее стало известно, что коронавирусом заразились три человека в "Марселе", из-за чего матч 1-го тура Лиги 1 перенесен на сентябрь.