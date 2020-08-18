Об этом информирует Mirror.
"Ливерпуль" в настоящее время находится в Австрии на учебном-тренировочном сборе. При этом издание не сообщает о том, кто именно заразился COVID-19: сотрудник клуба или футболист.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились три человека в "Марселе", из-за чего матч 1-го тура Лиги 1 перенесен на сентябрь.
В "Ливерпуле" зафиксирован случай заражения коронавирусом
В "Ливерпуле" выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией.
lfcstats.co.uk
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