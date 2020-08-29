Хамес Родригес близок к тому, чтобы перейти в "Эвертон"

"Эвертон" планирует приобрести полузащитника " Реала " Хамеса Родригеса.

Фото: Gettyimages.ru

Сообщается, что колумбиец уже договорился с английским клубом об условиях личного контракта. Хамес будет получать в "Эвертоне" 4,5 миллиона евро в год.



В прошлом сезоне Хамес принял участие в 8 матчах и забил 1 гол. Сообщалось, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не видит игрока в команде на следующий сезон.



Источник: El Mundo Deportivo