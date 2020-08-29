"Арсенал" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы на матч Суперкубка Англии

Стали известны составы команд на поединок Суперкубка Англии.

Фото: ФК "Ливерпуль"

Мартинес, Бельерин, Холдинг, Луис, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака, Сака, Нкетиа, Обамеянг.Алисон, Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Вийналдум, Мане, Салах, Фирмино.Поединок пройдет на "Уэмбли" и начнется в 18:30 мск."Ливерпуль" в прошлом сезоне занял первое место в турнирной таблице АПЛ, а "Арсенал" - выиграл Кубок Англии.Отметим, что "Арсенал" и "Ливерпуль" по 15 раз выигрывали Суперкубок Англии.Новый сезон в АПЛ стартует 12 сентября. Канониры в первом туре сыграют с "Фулхэмом", а "Ливерпуль" примет на своем стадионе "Лидс".