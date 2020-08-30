Футболист близок к подписанию контракта с английским клубом. Сообщается, что на следующей неделе хавбек пройдет медицинское обследование и завершит свой трансфер в "Эвертон".
Ранее сообщалось, что зарплата колумбийца в мерсисайдском клубе составит 4,5 млн евро за сезон.
Источник: talkSPORT
Хамес на следующей неделе завершит переход в "Эвертон"
"Эвертон" усилит состав полузащитником "Реала" и сборной Колумбии Хамесом Родригесом.
Global Look Press
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