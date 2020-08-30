Хамес на следующей неделе завершит переход в "Эвертон"

"Эвертон" усилит состав полузащитником " Реала " и сборной Колумбии Хамесом Родригесом.

Global Look Press

Футболист близок к подписанию контракта с английским клубом. Сообщается, что на следующей неделе хавбек пройдет медицинское обследование и завершит свой трансфер в "Эвертон".



Ранее сообщалось, что зарплата колумбийца в мерсисайдском клубе составит 4,5 млн евро за сезон.



Источник: talkSPORT