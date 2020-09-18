Алькантара: я ждал этого момента долгое время, я очень рад оказаться в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара высказался о переходе в клуб.

Фото: ФК "Ливерпуль"

— У меня невероятное чувство.Я ждал этого момента долгое время, я очень рад оказаться здесь.



С годами хочется выигрывать как можно больше трофеев, — рассказал Алькантара пресс-службе "Ливерпулю".



Алькантара рассказал, что когда побеждаешь, хочешь побеждать ещё больше. Он считает, что "Ливерпуль" — тот клуб, который олицетворяет его амбиции.



За 29-летнего испанского футболиста английский клуб заплатил, по данным Transfermarkt, 30 млн евро.

