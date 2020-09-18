Сообщается, что мерсисайды успели подать документы по трансферу испанского хавбека.
Встреча между "Челси" и "Ливерпулем" состоится 20 сентября.
В СМИ ранее сообщалось, что "Ливерпуль" заплатил "Баварии" за 29-летнего игрока 22 миллиона евро.
Источник: BT Sport
Алькантара может принять участие в матче с "Челси"
Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара может сыграть в матче 2-го тура чемпионата Англии с "Челси".
Фото: ФК "Бавария"
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