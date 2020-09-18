Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист также готов сменить клуб. Португалец хочет выступать за команду, которая играет в Лиге чемпионов.
Соглашение 23-летнего игрока с "волками" действует до 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 млн евро.
Форвард "Вулверхэмптона" Жота может перейти в "Ливерпуль"
Нападающий "Вулверхэмптона" Диего Жота попал в сферу интересов "Ливерпуля".
thescottishsun.co.uk
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!