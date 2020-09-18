Жота подпишет с "Ливерпулем" 5-летний контракт

"Ливерпуль" согласовал условия контракта с форвардом "Вулверхэмптона" Диогу Жотой.

Фото: ФК "Вулверхэмптон"

По данным источника, стороны подпишут 5-летнее соглашение, сумма которого не раскрывается. За переход португальца "мерсисайдцы" заплатят 45 млн евро плюс 4 млн в качестве потенциальных бонусов. Сообщается, что часть сделки покроет переход защитника Ки-Яны Хувера из "Ливерпуля" в "Вулверхэмптон".



Жота выступает за "волков" с 2017 года. В минувшем сезоне чемпионата Англии нападающий провел 34 матча, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.



Источник: Goal