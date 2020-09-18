По данным источника, стороны подпишут 5-летнее соглашение, сумма которого не раскрывается. За переход португальца "мерсисайдцы" заплатят 45 млн евро плюс 4 млн в качестве потенциальных бонусов. Сообщается, что часть сделки покроет переход защитника Ки-Яны Хувера из "Ливерпуля" в "Вулверхэмптон".
Жота выступает за "волков" с 2017 года. В минувшем сезоне чемпионата Англии нападающий провел 34 матча, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
Источник: Goal
Жота подпишет с "Ливерпулем" 5-летний контракт
"Ливерпуль" согласовал условия контракта с форвардом "Вулверхэмптона" Диогу Жотой.
Фото: ФК "Вулверхэмптон"
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