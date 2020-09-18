Агуэро может пропустить еще 2 месяца

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро продолжает восстанавливаться от травмы.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Форвард не играет с июня, когда он перенес операцию на колене. Возвращение аргентинца на поле может затянуться еще на 2 месяца.



"Мы знали, что у него серьезная травма. Может быть, он будет готов через 1-2 месяца. Ему еще предстоит восстанавливать физическую форму. Серхио пропустил много времени. И он не из тех парней, которые быстро восстанавливают свое физическое состояние", - заявил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.



В минувшем сезоне АПЛ Агуэро за 24 матча забил 16 голов (2 с пенальти) и сделал 4 голевые передачи.



Источник: BT Sport