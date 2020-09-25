По данным источника, парижский клуб активизировал свои усилия, направленные на подписание хавбека, который является их главной трансферной целью в линию полузащиты. Отмечается, что речь идет об аренде с правом выкупа.
Последние 2 сезона Бакайоко провел в аренде - сперва в "Милане", а затем в "Монако". На счету 26-летнего футболиста 20 матчей в минувшем сезоне французской Лиги 1, в которых он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Источник: GFFN
"ПСЖ" хочет арендовать Бакайоко у "Челси" с последующим правом выкупа
"Пари Сен-Жермен" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Челси" Тиемуэ Бакайоко.
Фото: ФК "Челси"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!