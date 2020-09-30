Зинченко пропустит около трех недель

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прошел дополнительное медицинское обследование.

Фото: УАФ

По итогам медобследования стало известно, что Зинченко пропустит еще около трех недель. Таким образом, он пропустит ближайшие матчи сборной Украины в Лиге Наций против Германии и Испании, а также товарищеский поединок с Францией.



Ранее была информация, что Зинченко попал в сферу интересов "Барселоны".



Источник: фейсбук журналиста Ивана Гресько