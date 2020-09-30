По итогам медобследования стало известно, что Зинченко пропустит еще около трех недель. Таким образом, он пропустит ближайшие матчи сборной Украины в Лиге Наций против Германии и Испании, а также товарищеский поединок с Францией.
Ранее была информация, что Зинченко попал в сферу интересов "Барселоны".
Источник: фейсбук журналиста Ивана Гресько
Зинченко пропустит около трех недель
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прошел дополнительное медицинское обследование.
Фото: УАФ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!