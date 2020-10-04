СМИ: "ПСЖ" арендовал у "Эвертона" нападающего Мойзе Кина

Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин сменит клубную прописку до конца трансферного окна.

Фото: ФК "Эвертон"

Как сообщает источник, "Пари Сен-Жермен" согласовал с английским клубом аренду 20-летнего футболиста. Срок действия и детали арендного соглашения не сообщаются. Ранее появились слухи о возможном возвращении Кина в "Ювентус".



Напомним, что итальянец является воспитанником "Ювентуса". В 2019 году Кин перешел в "Эвертон" за 27,5 млн евро. В минувшем сезоне АПЛ нападающий принял участие в 29 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. В среднем за игру на поле Кин провел 29 минут.



Источник: Get French Football News