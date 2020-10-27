"Тоттенхэм" обыграл в гостях "Бернли" благодаря голу Сона, "Брайтон" и "Вест Бромвич" разошлись миром"

26 октября состоялись календарные матчи 6 тура АПЛ. "Бернли" уступил дома "Тоттенхэму" 0:1, "Брайтон" сыграл вничью с "Вест Бромвичем" 1:1.

Фото: AFP