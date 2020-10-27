"Тоттенхэм" обыграл в гостях "Бернли" благодаря голу Сона, "Брайтон" и "Вест Бромвич" разошлись миром"

В параллельном матче "Брайтон" и "Вест Бромвич" оформили ничью 1:1. На 40 минуте автогол Ливермора вывел вперед хозяев. Счет 1:0 в пользу "Брайтона" продержался почти до конца второго тайма, но на 83 минуте Ахирни-Грант забил ответный гол.
"Тоттенхэм" после шести туров с 11 очками занимает в АПЛ пятое место. У "Брайтона" 5 очков и 16 строчка, у "Вест Бромвича" - 3 очка и 17 позиция, "Бернли" с одним очком находится в зоне вылета - на 18 месте - но имеет матч в запасе.
Чемпионат Англии
6 тур
Бёрнли – Тоттенхэм Хотспур 0:1
Гол: Хын Мин, 76
Брайтон энд Хоув Альбион – Вест Бромвич Альбион 1:1
Голы: Ливермор, 40 (авт.), Ахирни-Грант, 83