Лондонский "Челси" готов приобрести центрального защитника "Мальмё" Анеля Ахмедходжича, сообщают шведские СМИ. "Аристократы" предлагают за 21-летнего центрбека сборной Боснии 8 миллионов евро.
Ахмедходжич является воспитанником "Мальмё", в текущем чемпионате Швеции провел 24 матча, в которых забил 2 гола. Срок контракта игрока со шведским клубом истекает в конце 2023 года.
Источник: Expressen
"Челси" готов купить у "Мальмё" за 8 миллионов евро защитника Ахмедходжича
"Челси" интересуется 21-летним центральным защитником "Мальмё" Анелем Ахмедходжичем.
Фото: Getty Images
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