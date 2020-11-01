"Челси" готов купить у "Мальмё" за 8 миллионов евро защитника Ахмедходжича

"Челси" интересуется 21-летним центральным защитником "Мальмё" Анелем Ахмедходжичем.

Фото: Getty Images

Лондонский "Челси" готов приобрести центрального защитника "Мальмё" Анеля Ахмедходжича, сообщают шведские СМИ. "Аристократы" предлагают за 21-летнего центрбека сборной Боснии 8 миллионов евро.



Ахмедходжич является воспитанником "Мальмё", в текущем чемпионате Швеции провел 24 матча, в которых забил 2 гола. Срок контракта игрока со шведским клубом истекает в конце 2023 года.



Источник: Expressen