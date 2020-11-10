"Фенербахче" проявляет интерес к Ярмоленко

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку.

Фото: ФК "Вест Хэм"

Как сообщает источник, на футболиста претендует "Фенербахче". Стамбульский клуб хотел бы арендовать Ярмоленко у "молотобойцев".



В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги 31-летний вингер принял участие в 5-и матчах и результативными действиями не отметился. Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года и включает опцию продления еще на сезон.



Источник: Fotomac