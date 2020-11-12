По информации источника, главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер считает, что француз не сможет удачно взаимодействовать с Бруну Фернандешем. В связи с этим было принято решение продать Погба.
Напомним, что полузащитник перешел в "МЮ" летом 2016 года из туринского "Ювентуса" за 105 млн евро. В текущем сезоне АПЛ 27-летний футболист принял участие в 7-и матчах и результативными действиями не отметился.
Источник: talkSPORT
"МЮ" хочет избавиться от Погба
"Манчестер Юнайтед" принял решение продать полузащитника Поля Погба в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
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