"МЮ" хочет избавиться от Погба

"Манчестер Юнайтед" принял решение продать полузащитника Поля Погба в летнее трансферное окно.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

По информации источника, главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер считает, что француз не сможет удачно взаимодействовать с Бруну Фернандешем. В связи с этим было принято решение продать Погба.



Напомним, что полузащитник перешел в "МЮ" летом 2016 года из туринского "Ювентуса" за 105 млн евро. В текущем сезоне АПЛ 27-летний футболист принял участие в 7-и матчах и результативными действиями не отметился.



Источник: talkSPORT