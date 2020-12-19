Гол Стерлинга принес "Ман Сити" победу над "Саутгемптоном"

"Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" в матче 14-го тура чемпионата Англии.
Фото: Reuters
Единственный гол в игре забил форвард "горожан" Рахим Стерлинг. Он отличился на 16-й минуте, воспользовавшись передачей Кевина Де Брёйне.

"Ман Сити" набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. "Саутгемптон" идет четвертым (24 очка).

Английская Премьер-Лига

14-й тур

"Саутгемптон" 0:1 "Манчестер Сити"

Гол: Стерлинг, 16.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уолкер-Питерс, Дженепо (Редмонд, 59), Ромеу, Уорд-Праус, Адамс (Н'Лундулу, 82), Уолкотт, Ингс (Телла, 41).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Уолкер, Канселу, Диаш, Эрнандес, Гюндоган, Де Брёйне, Силва, Торрес (Марез, 72), Стерлинг.

Предупреждения: Де Брёйне, 25, Ромеу, 38, Уорд-Праус, 42, Эдерсон, 81.

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Теги: Манчестер Сити Саутгемптон АПЛ
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