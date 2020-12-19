Гол Стерлинга принес "Ман Сити" победу над "Саутгемптоном"

"Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Фото: Reuters

Единственный гол в игре забил форвард "горожан" Рахим Стерлинг. Он отличился на 16-й минуте, воспользовавшись передачей Кевина Де Брёйне.



"Ман Сити" набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. "Саутгемптон" идет четвертым (24 очка).



Английская Премьер-Лига



14-й тур



"Саутгемптон" 0:1 "Манчестер Сити"



Гол: Стерлинг, 16.



"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уолкер-Питерс, Дженепо (Редмонд, 59), Ромеу, Уорд-Праус, Адамс (Н'Лундулу, 82), Уолкотт, Ингс (Телла, 41).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Уолкер, Канселу, Диаш, Эрнандес, Гюндоган, Де Брёйне, Силва, Торрес (Марез, 72), Стерлинг.



Предупреждения: Де Брёйне, 25, Ромеу, 38, Уорд-Праус, 42, Эдерсон, 81.