Гвардиола: победа над "Саутгемптоном" воодушевит команду перед "Арсеналом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Саутгемптоном" (1:0) в 14-м туре чемпионата Англии.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

"Мы вели игру во втором тайме, но не смогли забить и чуть не пострадали из-за этого.



Мы добились хорошего результата, он воодушевит нас перед встречей с "Арсеналом" в Кубке лиги (22 декабря, прим. - Rusfootball.info).



В защите мы играли бесподобно, хотя в прошлом сезоне у нас были с этим проблемы", - сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, что единственный гол в матче с "Саутгемптоном" забил нападающий "Сити" Рахим Стерлинг. "Горожане" набрали 23 очка и поднялись на 6-е место в турнирной таблице АПЛ.



Источник: BBC