Вернер: играть в АПЛ сложнее, чем я думал

Нападающий "Челси" Тимо Вернер поделился впечатлениями от выступлений в чемпионате Англии.

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"АПЛ немного отличается от Бундеслиги. Она сложнее, чем я думал. Здесь тяжелее в плане контактов. Знал об этом, но не ожидал, что настолько", - сказал Вернер.



Напомним, что Вернер присоединился к "Челси" минувшим летом, перейдя из "РБ Лейпциг". В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел в составе лондонцев 13 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.



Источник: Sky Sports