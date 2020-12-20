"АПЛ немного отличается от Бундеслиги. Она сложнее, чем я думал. Здесь тяжелее в плане контактов. Знал об этом, но не ожидал, что настолько", - сказал Вернер.
Напомним, что Вернер присоединился к "Челси" минувшим летом, перейдя из "РБ Лейпциг". В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел в составе лондонцев 13 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Источник: Sky Sports
Вернер: играть в АПЛ сложнее, чем я думал
Нападающий "Челси" Тимо Вернер поделился впечатлениями от выступлений в чемпионате Англии.
Фото: Getty Images
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