Лэмпард: Вернеру не везет, но это временно. Мы обязательно увидим его голы

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о голевой "засухе" форварда "синих" Тимо Вернера.

Фото: imago-images / Global Look Press

Лэмпард отметил, что Вернер нуждается во времени для адаптации в АПЛ.



"Вместе с тем он регулярно оказывается в голевой позиции и создает проблемы защите соперника. Сейчас ему не везет, но это временно. Скоро все изменится, и мы обязательно увидим его голы", - заявил Лэмпард.



Отметим, что в текущем розыгрыше АПЛ Вернер провел 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.



Источник: Официальный сайт "Челси"