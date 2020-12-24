Норвежский нападающий Эрлинг Холланд выбран "Челси" в качестве главной трансферной цели на летнее окно переходов, сообщают итальянские СМИ.
Ранее появлялась информация о том, что Холландом интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
В текущем сезоне 20-летний Холланд забил за дортмундский клуб 33 гола и отдал 6 результативных передач в 32 встречах, а также получил престижную премию для молодых игроков Golden Boy-2020.
Источник: Sky Sport Italia
Источник: главной трансферной целью "Челси" является Холланд
"Челси" постарается приобрести 20-летнего нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда летом 2021 года.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!