Источник: главной трансферной целью "Челси" является Холланд

"Челси" постарается приобрести 20-летнего нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда летом 2021 года.

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Норвежский нападающий Эрлинг Холланд выбран "Челси" в качестве главной трансферной цели на летнее окно переходов, сообщают итальянские СМИ.



Ранее появлялась информация о том, что Холландом интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



В текущем сезоне 20-летний Холланд забил за дортмундский клуб 33 гола и отдал 6 результативных передач в 32 встречах, а также получил престижную премию для молодых игроков Golden Boy-2020.



Источник: Sky Sport Italia