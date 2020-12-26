На 34-й минуте француз уверенно реализовал 11-метровый удар. Таким образом, Ляказетт с шестью голами возглавил список бомбардиров "Арсенала" в нынешнем сезоне, если учитывать все турниры.
Отметим, что нападающий отличился голом в АПЛ впервые с 28 сентября, тогда он поразил ворота "Ливерпуля" (1:3).
На данный момент в матче "Арсенала" и "Челси" идет 2-й тайм, "канониры" впереди со счетом 3:0.
Ляказетт, забивший в АПЛ впервые с сентября, возглавил список бомбардиров "Арсенала" в сезоне-2020/21
Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт отличился в матче с "Челси" в 15-м туре чемпионата Англии.
Фото: AFP
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