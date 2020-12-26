Ляказетт, забивший в АПЛ впервые с сентября, возглавил список бомбардиров "Арсенала" в сезоне-2020/21

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт отличился в матче с "Челси" в 15-м туре чемпионата Англии.

Фото: AFP

На 34-й минуте француз уверенно реализовал 11-метровый удар. Таким образом, Ляказетт с шестью голами возглавил список бомбардиров "Арсенала" в нынешнем сезоне, если учитывать все турниры.



Отметим, что нападающий отличился голом в АПЛ впервые с 28 сентября, тогда он поразил ворота "Ливерпуля" (1:3).



На данный момент в матче "Арсенала" и "Челси" идет 2-й тайм, "канониры" впереди со счетом 3:0.