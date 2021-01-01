Источник: защитник "Арсенала" Сократис перейдет в "Фенербахче"

Защитник лондонского "Арсенала" Сократис Папастатопулос близок к переходу в "Фенербахче".

Фото: ФК "Арсенал"

По информации источника, турецкий клуб уже договорился с 32-летним греком о переходе. В то же время английские СМИ сообщают, что сторона игрока не объявляет о сделке, поскольку также ведет переговоры с "Наполи". Сам Сократис более приоритетным вариантом считает переход в итальянскую команду.



Напомним, что ранее защитник не попал в заявку "Арсенала" на сезон в АПЛ и Лигу Европы. Его контракт с "канонирами" истекает летом 2021 года. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 млн евро.



Источник: Takvim