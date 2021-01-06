«Манчестер Юнайтед» вновь проиграл полуфинал, «Манчестер Сити» в четвёртый раз сыграет в финале Кубка лиги

Rusfootball.info — о кубковом манкунианском дерби.
Фото: Flashscore
Накануне вечером в Манчестере состоялось очередное городское дерби. На этот раз команды в кубковом матче определяли, в какой цвет должен быть перекрашен город. В итоге Манчестер стал голубым.

Кубок английской лиги — третий по значимости трофей в Англии после АПЛ и Кубка страны. Тем не менее, добравшись до поздних стадий, вряд ли кто-то из тренеров был готов на какие-либо эксперименты.

Перед матчем наставник «Сити» Хосеп Гвардиола прямо говорил, что из-за травм и заражения коронавирусом у него просто нет игроков для ротации. В свою очередь Уле-Гуннар Сульшер де-факто отказался от экспериментов с «МЮ». К ним можно было разве что весьма условно отнести возвращение в состав Виктора Линделёфа, которого на время травмы здорово заменил Эрик Байи, да выход в ворота Дина Хендерсона. Впрочем, молодой голкипер все чаще подменяет Давида де Хеа, поэтому абсолютным резервистом назвать его тоже уже нельзя. К тому же, до этого в Кубке английской лиги Хендерсон трижды сохранил свои ворота на замке, да и вообще особых нареканий к его игре в «МЮ» не было.

Вечер защитников

Соперники начали матч без раскачки. Уже за первые пять минут мяч успел побывать в воротах обеих команд. Сперва Маркус Рэшфорд довело дело до взятия ворот, а затем уже Илкай Гюндоган перевел мяч в сетку после прострела. Впрочем, в обоих случаях был зафиксирован офсайд. В дальнейшем «Сити» ещё раз забил из офсайда, а гол снова был отменён.



Со столь оптимистичным началом сама игра не в полной мере оправдала ожидания. Да, в первом тайме команды провели по парочке неплохих атак, позволив, в частности, проявить себя голкиперу гостей, но игра была не такой яркой, как хотелось бы. Более того, на перерыв команды уходили при весьма красноречивой статистике: на двоих они нанесли лишь один удар в створ ворот.

В общем, защита явно превосходила атаку, но «горожане», всё же, были чуть острее. А ключевой эпизод произошёл в начале второго тайма. Гости заработали стандарт, Люк Шоу упустил Джона Стоунза, который после подачи с фланга переправил мяч в ворота. С третьей попытки «Сити» удалось забить гол по правилам.

«Юнайтед», оказавшись в такой ситуации, так и не сумел придумать, как взломать оборону соперника. Выдающийся матч у «Сити» провели Стоунз и Рубен Диаш. Португалец, которого «горожане» купили за баснословные деньги, был признан лучшим игроком матча по версии WhoScored. Статистика у него действительно впечатляет: 3 отбора, 2 перехвата, 6 выносов и 2 заблокированных удара. В одном из эпизодов Диаш явно спас свою команду, заблокировав опаснейший удар.


И, самое главное, Стоунз и Диаш действовали фактически безошибочно, закрыв Рэшфорда и Антони Марсьяля. Быстрые форварды «Юнайтед» так и не получали мяч за спинами центрдефов. По сути, у «МЮ» не было ни одного убойного момента. Как правило, «красные дьяволы» действуют в ином ключе: много создают и ещё активнее транжирят свои моменты.

По такой игре на второй план отошли лидеры. Бруну Фернандеш лишь в первом тайме нанёс классный удар, с которым справился вратарь, а Кевин де Брюйне также в первой 45-минутке угодил в штангу. Не слишком были заметны и другие игроки атаки, зато, что называется, божили защитники. Причём, это относится и к Магуайеру с Линделёфом, которые практически избавили Хендерсона от работы.

«Юнайтед» так и не удалось перестроить игру. Выход на поле Ван де Бека и Гринвуда не помог команде, а Кавани, который явно бы пригодился, продолжать отбывать глупейшую дисквалификацию из-за паранойи FA, увидевшей во фразе Gracias, Negrito расизм.

Уже в последние 10 минут «Сити» удалось забить ещё. И снова не обошлось без стандарта: Ван-Биссака не слишком удачно выбил мяч к линии штрафной, а Фернандиньо исхитрился в касание попасть в самый угол.

Матч команды завершили практически с идентичными показателями, не считая ожидаемого преимущества гостей по владению мячом.

«Манчестер Юнайтед» вновь проиграл полуфинал, «Манчестер Сити» в четвёртый раз сыграет в финале Кубка лиги


А после матча Сульшер сетовал, что его команда не справилась со стандартами. В то же время норвежец признал, что соперник провёл выдающийся матч.

Ещё один бой Гвардиолы и Моуринью

Зато теперь весь мир увидит ещё одно противостояние двух великих. В финале кубка лиги Гвардиола встретится со своим принципиальным соперником — Жозе Моуринью. Накануне его «Тоттенхэм Хотспур» довольно уверенно переиграл «Брентфорд», представляющий «Чемпионшип» (2:0).

К слову, «Сити» уже в четвёртый раз подряд выходит в финал Кубка английской лиги. Как признался сам Пеп, это — впечатляющий результат, пусть речь и не идёт о Лиге чемпионов.


Все полуфиналы Сульшера


Что касается «Манчестер Юнайтед», то под руководством Сульшера команда проигрывает уже четвертый полуфинал подряд. Вряд ли стоит говорить о каком-то психологическом барьере, но отсутствие трофеев вряд ли поднимает настроение болельщикам и руководству. Понятно, что матч с «Ливерпулем» 17 января — куда более важное событие, но и оставаться без трофеев команде, которая так хочет вернуться на прежние высоты, совсем несолидно.

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Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Гвардиола Сульшер
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