"Челси" объявил о расставании с главным тренером Лэмпардом

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард покинул клуб.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Официальный твиттер "Челси" объявил об увольнении 42-летнего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.По данным СМИ, его сменщиками могут стать Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус") и Томас Тухель (экс-"ПСЖ")."Челси" находится на девятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, в активе синих 29 очков в 19 сыгранных матчах. В последней игре под руководством Лэмпарда "аристократы" победили в Кубке Англии "Лутон Таун" из Чемпионшипа со счетом 3:1, что позволило им пробиться в 1/8 финала.