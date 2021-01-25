"Челси" объявил о расставании с главным тренером Лэмпардом

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021
Официальный твиттер "Челси" объявил об увольнении 42-летнего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
По данным СМИ, его сменщиками могут стать Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус") и Томас Тухель (экс-"ПСЖ").
"Челси" находится на девятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, в активе синих 29 очков в 19 сыгранных матчах. В последней игре под руководством Лэмпарда "аристократы" победили в Кубке Англии "Лутон Таун" из Чемпионшипа со счетом 3:1, что позволило им пробиться в 1/8 финала.