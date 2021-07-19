"Эвертон" объявил об отстранении игрока от работы с командой до завершения полицейского расследования

"Эвертон" сообщил об отстранении игрока от работы с основной командой в связи с расследованием, которое проводит полиция.

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"Эвертон" может подтвердить, что отстранил футболиста первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит предоставлять поддержку властям в их расследовании, и сейчас не будет делать никаких заявлений", - говорится в сообщении пресс-службы "Эвертона".



Отметим, ранее СМИ сообщили, что в прошлую пятницу полиция Манчестера арестовала футболиста АПЛ по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей. Указывалось, что игрок женат, ему 31 год. Футболиста выпустили из-под стражи, был внесен залог.