Норманн: темп и уровень АПЛ выше, чем в чемпионате России. Все гораздо профессиональнее

Экс-полузащитник "Ростова", ныне игрок "Норвич Сити" Матиас Норманн отметил, что чемпионат России во многом уступает АПЛ.

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"Для меня этот переход стал не только чем-то увлекательным и веселым, но и тяжелым. Начиная с тренировок и диет, влиться в команду было непросто. В матчах я почувствовал, что темп и уровень этой лиги выше, чем в России. За питанием серьезно следят, есть много добавок, к которым я не привык. В общем, здесь все гораздо профессиональнее", - сказал Норманн.



Полузащитник Матиас Норманн перешел в "Норвич" на правах аренды до конца сезона-2021/22. 25-летний норвежский футболист провел 2 матча в АПЛ, став автором одной голевой передачи.



Сегодня "Норвич" в гостях сыграет против "Бернли" в рамках 7-го тура АПЛ. Матч начнется в 17:00 мск. "Канарейки" занимают последнее, 20-е место, в таблице чемпионата Англии, проиграв все 6 матчей на старте.



В составе "Ростова" Норманн провел 56 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.



Источник: TV2