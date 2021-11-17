Источник: "Челси" и "МЮ" заинтересованы в подписании Левандовски

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски может перебраться в АПЛ.

Фото: Чемпионат

Как сообщает источник, польский нападающий заинтересован в смене обстановки и хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.



Этим могут воспользоваться клубы АПЛ, которые пристально следят за ситуацией. В числе главных заинтересованных называются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



Контракт Левандовски с "Баварией" истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету польского форварда 23 мяча в 17 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 33-летнего форварда по оценке Transfermarkt - 60 млн евро.



Источник: fichajes.net