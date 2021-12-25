Конте - о коронавирусе: нужно было остановить чемпионат

Антонио Конте высказался по поводу ситуации с коронавирусом в АПЛ.

Фото: football24.ua





"Коронавирус в Англии достиг невозможного уровня, я думаю, нужно было остановить чемпионат. Многие тренеры пытались говорить об этом, но я думаю, что все уже было решено" , - сказал Конте.



Напомним, что COVID-19 является помехой для "Тоттенхэма" не только в английском чемпионате. Подопечные Конте не смогли сыграть матч 6-го тура в Лиге Конференций с "Ренном".



"Тоттенхэм" занимает 7 место в АПЛ. Команда набрала 26 очков за 15 игр.



Источник: Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса среди игроков АПЛ."Коронавирус в Англии достиг невозможного уровня, я думаю, нужно было остановить чемпионат. Многие тренеры пытались говорить об этом, но я думаю, что все уже было решено" , - сказал Конте.Напомним, что COVID-19 является помехой для "Тоттенхэма" не только в английском чемпионате. Подопечные Конте не смогли сыграть матч 6-го тура в Лиге Конференций с "Ренном"."Тоттенхэм" занимает 7 место в АПЛ. Команда набрала 26 очков за 15 игр.Источник: Сайт Альфредо Лападуллы