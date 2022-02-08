Полиция не будет расследовать видео, в котором Зума бьет кошку

Полиция не будет проводить расследование по поводу ролика, в котором защитник "Вест Хэма" Курт Зума бьет кошку.

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Официальные обвинения не будут выдвинуты 27-летнему футболисту, который ранее уже принес извинения.Напомним, в ролике, который был снят в соцсети Snapchat братом француза, Зума бросает на пол животное и бьет его ногой. В лондонском клубе осудили поведение футболиста. "Молотобойцы" проведут внутреннее расследование.Защитник Курт Зума перешел в "Вест Хэм" летом прошлого года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 12 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол. Контракт француза с лондонцами рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 32 млн евро.Источник: Sky Sports