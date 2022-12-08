"Он постоянно выходит за "Динамо" и за сборную России. Это талант, которого "Челси" может развить. "Челси" – одна из лучших команд мира с точки зрения работы с молодыми. Им нравится Захарян, потому что они хотят поддерживать звание лучших в этом направлении", - цитирует журналиста "Чемпионат".
Информация о желании "Челси" подписать 19-летнего хавбека "Динамо" появилась минувшим летом. Официально оформить сделку до закрытия трансферного окна стороны не успели.
Позднее сообщалось, что руководство лондонцев продолжает следить за выступлениями Захаряна и будет настаивать на завершении сделки зимой.
Захарян записал себе в актив 2 забитых мяча и 5 голевых передач, сыграв в 16 матчах текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги.
Английский журналист: "Челси" может развить талант Захаряна. Они одни из лучших в работе с молодыми
Журналист StandartSport Низар Кинселла высказался о причинах интереса "Челси" к полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну.
Фото: ФК "Динамо"